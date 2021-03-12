شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يطلق إشارة بدء ماراثون رياضي في الأقصر بمشاركة 500 شاب وفتاة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صباح اليوم الجمعة إشارة بدء ماراثون رياضي نظمته الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة بمحافظة الأقصر بمشاركة 500 من الشباب والفتيات من أبناء المحافظة.

ماراثون رياضى بالاقصر

انطلق الماراثون من ساحة معبدالأقصر مروراً بالكورنيش، وصولاً لساحة نادي المدينة المنورة، في إطار برامج وأنشطة الوزارة الهادفة إلى نشر ثقافة الممارسة الرياضية داخل المجتمع. شارك بالماراثون محمد عبدالقادر خيري نائب محافظ الأقصر، وحفني بركات مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، وسونيا دنيا رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة، وغادة جمال الدين مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية.

ماراثون رياضى بالاقصر

وأوضح وزير الشباب والرياضة الحرص على تنظيم مجموعة من الماراثونات الرياضية في جميع المحافظات بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة في ضوء تنفيذ استراتيجية الوزارة لنشر الرياضة، وجعلها أسلوب حياة.

ماراثون رياضى بالاقصر

وأشاد الدكتور أشرف صبحي بمشاركة شباب وفتيات مصر في الماراثونات الرياضية التي يتم تنفيذها أسبوعياً بالتعاون مع مختلف الروابط الرياضية.

ماراثون رياضى بالاقصر