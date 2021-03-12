شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز "حدائق أكتوبر" يبدأ تنفيذ خطة زراعة النخيل المثمر بشوارع المدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أنه تم البدء في زراعة النخيل المثمر بالشوارع والطرق بالمدينة ضمن خطة تطوير وزيادة المسطحات الخضراء بالمدينة، لما لها من آثار بيئية وجمالية واضحة على المظهر الحضاري للمدينة.

وأشار "مصطفى"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إلى أنه تم البدء في توريد زراعة عدد 30 نخلة مثمرة أمام مبني جهاز المدينة، وطريق جامعة زويل، مؤكداً أنه سيتم استكمال خطة زراعة العديد من النخيل المثمر في الفترة المقبلة.

أضاف "مصطفى"، أنه تم وضع خطة لري الأشجار المثمرة والحفاظ عليها لتلبي الغرض من زراعتها، مشيراً إلى أن جهاز المدينة لا يدخر جهداً في تنفيذ الأعمال التي تضفي مظهرًا جماليًا على المدينة، وتلبي رغبة سكانها.