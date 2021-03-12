شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: تنفيذ مشروعات تطوير بجامعة العريش بتكلفة 1.120 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور سعيد لافي رئيس جامعة العريش، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، حول الزيارة الميدانية للمتابعة الواقعية لمشروعات جامعة العريش.

وأفاد التقرير، بأن الجامعة انتهت من إنشاء مبنى كلية التجارة ومبنى إدارة المدن الجامعية والعيادات الطبية، و3 عمارات استراحة لأعضاء هيئة التدريس، وإنشاء مبنى كلية الآداب، ومبنى كلية التربية، ومبنى كلية الاقتصاد المنزلي، ومبنى كلية التربية الرياضية، بالإضافة إلى أنه تم إنشاء مبنى إسكان للطلاب، ومبنى المعامل ومبنى كلية الاستزراع المائي والمصايد البحرية، ومبنى مدرجات سعة 650 طالبًا، بالإضافة إلى إعداد مخطط كامل لإنشاء الطرق وتطوير البنية التحتية.

وأضاف التقرير بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، أنه تم إنشاء أحواض ومزارع سمكية وإنشاء عنبر للدواجن وعنبر للسمان، لزيادة الإنتاجية ولتوفير احتياجات الدولة من الثروة الداجنة، كما أنه جار إنشاء صالة للألعاب الرياضية ومبنى كلية الطب البيطري، ومبنى كلية الطب البشري، ومبنى إسكان طلابي للفتيات، ومبنى مدرجات سعة 350 طالبًا.

وأوضح التقرير، أن التكلفة الإجمالية للمشروعات الجاري تنفيذها في جامعة العريش تبلغ نحو (1.120) مليار جنيه.

وأكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالى، أن سياسة الدولة تستهدف التطوير المستمر والشامل لمنظومة التعليم العالي على مستوى الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية والمعاهد العليا وكذلك منظومة المراكز والمعاهد البحثية، إضافة إلى أفرع الجامعات الدولية بمصر، مشيرا إلى أن سياسة التطوير الشامل تحقق أهداف التعليم العالي ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.