شكرا لقرائتكم خبر عن تجارة حلوان تواصل اليوم امتحانات الترم الأول على فترتين بإجراءات وقائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل كلية التجارة بجامعة حلوان، اليوم الجمعة، عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول، لطلاب الكلية، وذلك وسط تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا لحماية الطلاب والحفاظ عليهم وضمان سلامة العاملين فى المنظومة.

وأكدت الدكتورة أمانى فاخر وكيل كلية التجارة بجامعة حلوان، فى تصريح لـ" الخليج 365"، انتظام امتحانات الفصل الدراسى الأول بالكلية طوال الأسبوع من السبت للخميس، مع عقد الامتحانات على 3 فترات خلال تلك الأيام، وتنظيم امتحانات يوم الجمعة على فترتين لضمان تعقيم القاعات خلال الفاصل الزمنى.

وتابعت وكيل كلية التجارة بجامعة حلوان، أن تنظيم امتحانات لطلاب الكلية يوم الجمعة يأتي لمراعاة زيادة أعداد الطلاب فى الكلية وتحقيق التباعد الاجتماعى ومراعاة المسافات الآمنة، لتحقيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

ولفتت الدكتورة أمانى فاخر، إلى أن استئناف الدراسة بالكلية وبدء الفصل الدراسى الثانى ستكون يوم 20 مارس الجارى، وذلك بعد الانتهاء من أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول المقرر الانتهاء منها الخميس 19 مارس.

وتجرى امتحانات الفصل الدراسى الأول فى جامعة حلوان، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا، حيث تم فتح منافذ للدخول وأخرى للخروج، إضافة إلى توقيع الكشف الحرارى على الطلاب قبل دخول الحرم الجامعى والتشديد على ارتداء الكمامة الطبية قبل دخول الجامعة وقاعات الامتحانات، وتقسيم الطلاب على فترات زمنية للوقاية من كورونا وتحقيق التباعد الاجتماعى.

وكان الدكتور ماجد نجم رئيس رئيس جامعة حلوان، أكد في تصريحات سابقة، أنه حال ظهور أعراض على أحد من الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس أو العاملين سيتم عزله فى غرفة مجهزة لحين اتخاذ التدابير اللازمة للمغادرة بعد استدعاء المختصين للكشف عليه وكتابة التقرير الطبى اللازم واتخاذ ما يلزم من إجراءات، بالإضافة إلى المتابعة الدورية له، إلى جانب التوعية المستمرة للطلاب بعدم الحضور فى حالة وجود أية أعراض والتأكيد على ارتداء الكمامة واستخدام المطهرات الكحولية.