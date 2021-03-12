شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تستقبل 13 عربة جديدة ذات تهوية ديناميكية قادمة من روسيا غدا والان مع تفاصيل الخبر
ووصل حتى الآن من الصفقة 282 عربة جديدة ذات تهوية ديناميكية (عادية) ضمن التعاقد مع شركة ترانسماش هولدينج الروسية لتصنيع وتوريد 1300 عربة مكيفة وعادية، وجرى الدفع بها تباعا على الخطوط الرئيسية.
وتستقبل هيئة السكة الحديد دفعات شهرية من الصفقة الأكبر فى تاريخ الهيئة بواقع 35 عربة شهريا، وتقوم بإدخال الخدمة قطارات روسية جديدة شهريا بمتوسط 3 قطارات كل شهر.
وصفقة العربات الروسية الـ1300 تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يجرى تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية مكيفة و90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، وتبلغ قيمتها 1.0165 مليار يو.
وتخطط هيئة السكة الحديد لإعلان رسميا عن الشركة الفائزة بتصنيع وتوريد 100 جرار جديد لدعم قوة الجر بالهيئة خلال أيام، حيث تتنافس 4 شركات عالمية من أمريكا وروسيا والهند للفوز بالمناقصة التى طرحتها الهيئة ويمول تكلفتها البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 290 مليون يورو.
ومع التعاقد على الجرارات الجديدة يرتفع عدد الجرارات الجديدة التى تتعاقد عليها السكة الحديد إلى 260 جرارا تشمل 110جرارات متعاقد عليها مع شركة جنرال إلكتريك و50 جرارا مع شركة بروجريس ريل لوكوموتيف الأمريكيتين خلال 2017 و2019.