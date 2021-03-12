شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الأثاث الجديد إلي مدرسة المساعيد للتعليم الأساسي بالعريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء عن انتهاء استعداد مختلف مدارس المحافظة للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 2020/2021.

وأكد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، على تزويد عدد من المدارس التي تم إجراء صيانة بها بالأثاث الجديد، مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

من جانبها قالت بثينه عبيد مطر، مدير عام مدرسة المساعيد للتعليم الأساسي بنين بالعريش، أنه وصل للمدرسة كمية من الأثاث الجديد، حيث تم توزيعها على الفصول الدراسية، وذلك بعد إجراء الصيانة الشاملة في المدرسة خلال الفترة الماضية.

وجهت مطر، الشكر لمحافظ شمال سيناء ووكيل وزارة التربية والتعليم ومديرة إدارة العريش التعليمية ولجميع العاملين في المدرسة على الجهود المبذولة من أجل خدمة الطلاب والعملية التعليمية.