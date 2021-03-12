شكرا لقرائتكم خبر عن صرف دفعة جديدة من التعويضات لأهالي الشيخ زويد بقيمة 2 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الوحدة الحسابية في مجلس مدينة الشيخ زويد، عن صرف دفعة جديدة من التعويضات الخاصة بالمباني التي أضيرت بسبب الحرب على الإرهاب، في مركز ومدينة الشيخ زويد.

قال طارق محمد عابد، رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، أنه تم صرف دفعة جديدة من التعويضات لعدد 11 مواطنًا من الذين أضيرت منازلهم، جراء الحرب على الإرهاب، بقيمة مليون و952 ألف و559 جنيه.

وأضاف عابد، أن الصرف تم من فروع البنك الأهلي المصري والبريد عن طريق بطاقة الرقم القومي، مشيرًا إلى أنه سيتم صرف دفعة جديدة للمضارين خلال الأيام المقبلة، بعد ورود الكشوف الخاصة بالصرف من ديوان عام المحافظة.