شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار خفيفة على شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرضت أجزاء كبيرة من محافظة شمال سيناء، صباح اليوم الجمعة، إلى سقوط أمطار خفيفة، كما تعرضت مدن المحافظة بالكامل إلى انخفاض في درجات الحرارة وموجة من الرياح الباردة.

وقرر اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، رفع درجة الاستعداد بكل أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية.

وأكد المحافظ أنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات ومجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة في مواجهة الظروف الجوية.