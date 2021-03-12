شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق معبر رفح البري للعطلة الأسبوعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أغلقت مصر معبر رفح البري بشمال سيناء، اليوم الجمعة، للعطلة الأسبوعية.

وقالت مصادر مصرية وفلسطينية، أنه سيعاد فتح المعبر مرة أخرى يوم الأحد القادم بعد انتهاء العطلة الأسبوعية، وذلك لعبور المسافرين الفلسطينيين في كلا الاتجاهين وإدخال المساعدات الغذائية والإنسانية إلى قطاع غزة.

أشارت المصادر إلى أن المعبر شهد خلال الأسبوع الماضي تنقل نحو 3 آلاف مسافرًا فلسطينيًا في كلا الاتجاهين بين مصر وقطاع غزة، بجانب إدخال كميات من المساعدات إلى القطاع.