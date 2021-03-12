شكرا لقرائتكم خبر عن قبل بدء الدراسة.. تعرف على أيام الحضور في المدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تم إعداد جدول تبادلى يحقق التباعد اللازم بين الطلاب، مماثل لنفس أيام الحضور بالفصل الدراسي الأول.

وأوضحت الوزارة أن عملية تقليل أيام الدراسة في المدارس هي مجرد خطة للتعامل في ظل أزمة فيروس كورونا وفقاً لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية يترك حرية حضور الطلاب وفقا لقرار ولي أمر الطالب.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تطبيق عدد من الاجراءات لتحقيق التباعد الآمن بين الطلاب في المدارس لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتتضمن الإجراءات تقليل أيام حضور الطلاب في المدارس لتصبح كالتالي:

الصفوف من KG1 حتى الثالث الابتدائي، يكون الحضور في «مدارس الفترة الواحدة» 4 أيام أسبوعيًا، وفي مدارس الفترتين 3 أيام أسبوعيًا.

- الصفوف من الرابع حتى السادس الابتدائي، يكون الحضور في «مدارس الفترة الواحدة» يومين أسبوعيًا، وفي مدارس الفترتين 3 أيام أسبوعيًا.

- الصفوف من الأول إلى الثالث الإعدادي، يكون الحضور في المدارس يومين أسبوعيًا.

- الصفوف من الاول إلى الثالث الثانوى، يكون الحضور في المدارس يومين في الأسبوع .

- لن تقل عدد أيام الحضور عن يومين، ولكن يمكن أن تزيد طبقًا للجدول الذي تعلنه المدرسة بعد تحقيق شروط التباعد الآمن.