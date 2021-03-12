شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ٱسعار الذهب عالميا اليوم الجمعة 12 مارس 2021 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ننشر اسعار الذهب عالميا اليوم الجمعة الموافق ١٢ مارس ٢٠٢١ :
حيث وصل سعر الذهب للاونصة الواحدة ١.٧١٨.٥٤ $
1 سعر الذهب عيار 24 قيراط ٥٥.٢٥ $
2 سعر الذهب عيار 22 قيراط ٥٠.٥٦ $
3 سعر الذهب عيار 21 قيراط ٤٨.٣٥ $
4 سعر الذهب عيار 18 قيراط ٤١.٤٤ $
5 سعر الذهب عيار 14 قيراط ٣٢.٢٣ $
6 سعر الذهب عيار 12 قيراط ٢٧.٦٣ $
7 سعر الذهب عيار 10 قيراط ٢٣.٢ $
8 سعر الذهب عيار 9 قيراط ٢٠.٧٢ $
9 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) ٣٨٦.٧٧ $
10 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط ١.٧١٨.٥٤ $
11 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) ٥.٥٢٥.٢٣ $
12 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط ٥٥.٢٥٢.٣٤ $
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الوضع في مصر
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اصابات
185,922
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تعافي
143,575
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وفيات
10,954