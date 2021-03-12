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تعرف على ٱسعار الذهب عالميا اليوم الجمعة 12 مارس 2021

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غادة عبد الحافظ 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ننشر اسعار الذهب عالميا اليوم الجمعة الموافق ١٢ مارس ٢٠٢١ :

حيث وصل سعر الذهب للاونصة الواحدة ١.٧١٨.٥٤ $

1 سعر الذهب عيار 24 قيراط ٥٥.٢٥ $

2 سعر الذهب عيار 22 قيراط ٥٠.٥٦ $

3 سعر الذهب عيار 21 قيراط ٤٨.٣٥ $

4 سعر الذهب عيار 18 قيراط ٤١.٤٤ $

5 سعر الذهب عيار 14 قيراط ٣٢.٢٣ $

6 سعر الذهب عيار 12 قيراط ٢٧.٦٣ $

7 سعر الذهب عيار 10 قيراط ٢٣.٢ $

8 سعر الذهب عيار 9 قيراط ٢٠.٧٢ $

9 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) ٣٨٦.٧٧ $

10 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط ١.٧١٨.٥٤ $

11 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) ٥.٥٢٥.٢٣ $

12 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط ٥٥.٢٥٢.٣٤ $

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    185,922

  • تعافي

    143,575

  • وفيات

    10,954

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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