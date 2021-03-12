شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ٱسعار الذهب عالميا اليوم الجمعة 12 مارس 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ننشر اسعار الذهب عالميا اليوم الجمعة الموافق ١٢ مارس ٢٠٢١ : حيث وصل سعر الذهب للاونصة الواحدة ١.٧١٨.٥٤ $ 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط ٥٥.٢٥ $ 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط ٥٠.٥٦ $ 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط ٤٨.٣٥ $ 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط ٤١.٤٤ $ 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط ٣٢.٢٣ $ 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط ٢٧.٦٣ $ 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط ٢٣.٢ $ 8 سعر الذهب عيار 9 قيراط ٢٠.٧٢ $ 9 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) ٣٨٦.٧٧ $ 10 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط ١.٧١٨.٥٤ $ 11 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) ٥.٥٢٥.٢٣ $ 12 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط ٥٥.٢٥٢.٣٤ $ الوضع في مصر

اصابات 185,922

تعافي 143,575

وفيات 10,954