شكرا لقرائتكم خبر عن حققت ارتفاع ملحوظ.. تعرف على أسعار الدواجن والكتاكيت والبيض اليوم الجمعة 12 مارس 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد أسعار الدواجن اليوم الجمعة الموافق 12 مارس 2021 ، ارتفاعا ملحوظا، بينما انخفضت أسعار الأرانب، واستقرت أسعار البط وذلك وفقا لبيانات شعبة الدواجن فى الغرفة التجارية.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

حيث بلغت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة نحو ٢٦ جنيه للكيلو ، وتباع للمستهلك من ٢٩ إلى ٣٠ للكيلو جنيه، بينما بلغت أسعار الدواجن البلدي في المزرعة تتراوح ما بين ٢٩ إلى ٣٢ جنيه وتباع للمستهلك من ٣٣ إلى ٣٧ جنيه.

وسعر الدواجن الساسو في المزرعة بلغت ٢٩ جنيه وللمستهلك بلغت ٣٣ جنيه.

أسعار البيض اليوم

بينما استقرت أسعار البيض ، حيث سجل سعر كرتونة البيض الأبيض نحو ٣٣ ونصف جنيه للكيلو ويباع للمستهلك من ٣٧ إلى ٣٨ للكيلو جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم

تتراوح أسعار الكتاكيت ما بين ١٢ إلى ١٣ جنيه مسجلة إرتفاع كبير ويؤكد الخبراء أن ارتفاع أسعار الكتاكيت وزيادة تكلفة الإنتاج بالنسبة للعلف وغيره تؤدى إلى ارتفاع أسعار الدواجن بنسبة من ١٠ إلى ١٥ % خاصة مع دخول شهر رمضان.

كما سجل كتكوت البط من عمر ١٥ يوم أسعار تتراوح ما بين ٢٢ إلى ٢٥ جنيه. بينما الكتكوت الرومي المستورد بلغ ٦٠ جنيه للكتكوت من عمر يوم.

أسعار البط والحمام والأرانب اليوم

و أسعار البط الأبيض المذبوح تتراوح من ٣٢ إلى ٣٤ جنيه للكيلو، وأسعار البط المولر تتراوح ما بين ٤٢ إلى ٤٥ جنيه للكيلو.

وأسعار الحمام تتراوح ما بين ٥٥ إلى ٦٠ جنيه الحمامة، بينما سجل سعر الأرانب ٥٥ جنيه للكيلو.