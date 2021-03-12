شكرا لقرائتكم خبر عن احذروا تخفيف الملابس.. تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية أن الطقس، اليوم الجمعة الموافق 12 مارس 2021، يشهد إنخفاضا جديدا في درجات الحرارة حيث يسود البلاد طقسا دافئا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والرياح معتدلة، والطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح نشطة، دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا، حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وحذرت الهيئة من تخفيف الملابس أو انخداع المواطنين بحالة الطقس مؤكدة تغير الطقس خلال تلك الفترة من كل عام.

وأكدت الهيئة أن الطقس يكون شديد البرودة ليلا على شمال البلاد بارد على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من ( الإسكندرية- رشيد- بلطيم- بورسعي- العريش- رفح ) على فترات متقطعة ( 40 % تقريبا )، وكذلك نشاط رياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطرب جدا وإرتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطرب جدا وارتفاع الموج فيه ثلاثة أمتار إلى أربعة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

العظمى الصغرى

القاهرة 23 11

الاسكندرية 19 12

وادى النطرون 23 12

طنطا 23 12

شبين الكوم 23 11

دمنهور 22 12

بلطيم 22 11

مطروح 18 12

السلوم 18 11

سيوة 23 11

بورسعيد 20 12

دمياط 20 12

الزقازيق 23 12

المنصورة 22 13

الاسماعيلية 22 12

السويس 24 12

العريش 21 11

رفح 20 12

رأس سدر 23 13

نخل 22 10

نويبع 24 18

طابا 25 15

كاترين 18 08

الطور 25 15

شرم الشيخ 25 15

الغردقة 26 15

مرسى علم 28 15

الفيوم 22 11

بنى سويف 23 11

المنيا 23 10

أسيوط 24 10

سوهاج 30 12

قنا 30 12

الأقصر 31 13

أسوان 32 14

ادفو 32 15

أبوسمبل 33 13

الوادى الجديد 33 14

شلاتين 31 17

ابو رماد 30 17

حلايب 30 16

رأس حدربة 29 16