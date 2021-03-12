شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تعلن اليوم نتيجة التيرم الأول للشهادة الإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم، أنه يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2020/2021 ، الحصول على النتيجة اليوم عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرةwww.cairo.gov.egبإدخال رقم الجلوس ، أو من خلال الرابط التالي http://www.cairogovresults.com/.

جاء تصريح مدير تعليم القاهرة، فى بيان له عقب اعتماد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2020/2021 أمس ، بنسبة نجاح 98.9%، حيث بلغ عدد المقيدين 174760 طالب وطالبة حضر منهم الامتحان 170 ألف طالب وطالبة.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 100%، ونتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 94 %، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 99.8%، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 100%، والإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 83% .

يذكر أن الطلاب اجتازوا امتحانًا مجمعًا فى التيرم الأول ونتيجته لا تضاف للمجموع ولكن يجب اجتيازه وبه نجاح ورسوب، واجتياز الطالب للامتحان المجمع يعد شرطًا أساسيًا حتى يستطيع أن يؤدى امتحان نهاية العام الدراسى والمجموع بالكامل لطالب الشهادة الإعدادية سيتم تحديده من خلال امتحان نهاية الفصل الدراسى الثانى الذى سيتم التنسيق على أساسه للمرحلة الثانوية .

وفى حالة عدم اجتياز الطالب خلال الامتحان المجمع، أو حصول هذا الطالب على مجموع 50% أو أكثر فى ورقة الامتحان، ولكنه حصل على أقل من 25% فى مادة من أصل الخمس مواد يجب عليه أن يؤدى امتحان آخر تكميلى فى المواد التى حصل فيها على مجموع منخفض ليسمح له بأداء امتحان الترم الثانى.