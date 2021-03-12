شكرا لقرائتكم خبر عن «حق الوطن والشهادة في سبيله».. موضوع خطبة الجمعة في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تدور خطبة الجمعة الموحدة في مختلف مساجد محافظة شمال سيناء حول موضوع «حق الوطن والشهادة في سبيله».

وأكد الدكتور إبراهيم جمعة إبراهيم، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، أن الشهيد الحق هو من مات دفاعًا عن أرضه وعرضه ووطنه وماله، حيث أعد الله له أرفع المنازل وأعلي الدرجات.

وأضاف مدير عام الأوقاف، أن للوطن حقوق ينبغي الوفاء بها، وهي حسن الولاء والانتماء له، والاعتزاز به، والحفاظ عليه، وغل يد العابثين والمفسدين عنه، وإتقان العمل من أجل رفعته، وعلي الجميع العمل بجد واجتهاد كلا في تخصصه من أجل رفعة هذا الوطن، فالوطن لكل أبنائه وهو بهم جميعًا.

قال مدير عام الأوقاف، أنه أعطى تعليماته للأئمة والخطباء بضرورة الالتزام بالخطبة الموحدة وعدم تجاوز الوقت المحدد للخطبة، وهو 10 دقائق، طبقًا للظروف الخاصة بفيروس كورونا، وارتداء الزى الأزهري أثناء أداء الصلاة، وإلقاء خطبة الجمعة بمختلف مساجد المحافظة.