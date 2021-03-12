شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض طفيف.. تعرف على أسعار العملات الأجنبية فى البنوك المصرية اليوم الجمعة 12 مارس 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسعار العملات الأجنبية، اليوم الجمعة 12 مارس 2021، انخفاضًا يترواح بين 4 و7 قروش، وذلك في أكثر من 15 بنك مصرى وفق بيانات البنك المركزى.

سعر الدولار فى البنوك المصرية

بلغ سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.67جنيه للبيع، و15.77جنيه للشراء.

الدولار الإسترالي فى البنوك المصرية

بلغ سعر الدولار الأسترالي 12.083 وسعر الدولار النيوزيلندي 1.3663 ، والدولار الكندي 1.2610 واليوان الصيني إلى 6.4603 ، وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.69 جنيه للبيع، و15.59 جنيه للشراء.

سعر اليورو فى البنوك المصرية

بلغ سعر اليورو 18.53جنيه للبيع و18.7008جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني فى البنوك المصرية

بلغ سعر الجنيه الإسترليني 21.615 جنيه للبيع و21.826 جنيه للشراء، بينما سجل أدني مستوى له 21.58 جنيه لدى بنك الإسكندرية، والبنك العقاري المصري العربي، وسجل سعر الجنيه الإسترليني نحو 21.60 جنيه للشراء و21.70 للبيع لدى بنك HSBC، وتداول البنك التجاري الدولي سعر الجنيه الإسترليني عند 21.59 جنيه للشراء و21.87 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بلغ سعر الريال السعودى4.2017جنيه للبيع و 4.1370 للشراء.

الدينار الكويتى فى البنوك المصرية

بلغ سعر الدينار الكويتى 52.15 جنيه للبيع 48.95جنيه للشراء.