شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. اختبارات للأئمة المتقدمين للحصول علي الرخصة الدولية للكمبيوتر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء، عن عقد اختبار للأئمة والإداريين المتقدمين للحصول على الرخصة الدولية للكمبيوتر.

وقال الدكتور إبراهيم جمعة إبراهيم مدير عام المديرية، أن الاختبارات ستجري غدًا السبت في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا، في ديوان عام المديرية بمدينة العريش.

أضاف جمعة، أن الاختبار أولي للمرشحين للحصول على الرخصة الدولية للحاسب الآلي (ICDL) والمقدمة منحة مجانية من وزارة الأوقاف للأئمة والإداريين بأكاديمية الأوقاف الدولية بالقاهرة.