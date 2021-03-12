شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف.. تعرف على أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 12 مارس 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهدت أسعار الذهب، اليوم الجمعة 12 مارس 2021، ارتفاعا طفيفا عن ختام معدلات الأمس بمعدل جنيهين لكل عيار .

أسعار الذهب في مصر

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا فى مصر 757 جنيهًا.

ووصل سعر الجرام عيار 18 حوالى 649 جنيهًا

أسعار الذهب في مصر بالمصنعية

يختلف سعر الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، وتتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب