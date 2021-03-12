شكرا لقرائتكم خبر عن 1881 حالة شفاء من فيروس كورونا بشمال سيناء منذ بداية الجائحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء، 10 حالات شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1881 حالة على مستوي المحافظة منذ بداية الجائحة.

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة، في بيان، إن إجمالي عدد الحالات الإيجابية المصابة بالفيروس 322 حالة، وعدد حالات الوفاة يبلغ 109 حالات على مستوى المحافظة منذ بداية الجائحة.

وأكد شوكة، على ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 1881 حالة منذ بداية الجائحة، مع وجود 7 تحت الحجز للعلاج بالمستشفيات، و57 أخرى تحت العزل المنزلي.