شكرا لقرائتكم خبر عن رياح شديدة محملة بالأتربة وانخفاض في درجات الحرارة بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتعرض محافظة شمال سيناء إلي رياح شديدة محملة بالأتربة، بجانب انخفاض في درجات الحرارة وحالة من عدم الاستقرار في الظروف الجوية.

ورفعت محافظة شمال سيناء درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية ، فيما واصلت غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بمراكز المدن ومختلف مديريات الخدمات والأجهزة المعنية عملها علي مدار الساعة لتلقى أية إخطارات أو بلاغات بخصوص الظروف الجوية.