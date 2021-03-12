شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة شخصين في انقلاب سيارة بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب شخصين بإصابات متنوعة في حادث انقلاب سيارة بشمال سيناء، وتم نقلهم للمستشفى للعلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء إخطارا بحادث انقلاب سيارة ملاكي أثناء سيرها على طريق «العريش/القنطرة شرق» أمام قرية بالوظة، بمركز بئر العبد، نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

أسفر الحادث عن إصابة شخصين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وتم نقلهما إلى مستشفى بئر العبدالمركزي عن طريق سيارة إسعاف، لتلقي العلاج اللازم، وأخطرت الجهات المعنية بالحادث.