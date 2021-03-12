شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة كفرالشيخ»: فحص 23 ألف 604 سيدة ضمن مبادرة «العناية بصحة الأم» منذ نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ عن فحص 23604 سيدة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية «للعناية بصحة الأم والجنين» للكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين وتوفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان .

جاء ذلك منذ إنطلاق المبادرة في الخامس من شهر نوفمبر الماضي وحتى اليوم .

كما أشارت أن أعلى عدد من السيدات تم فحصهم تم تسجيله في مركز دسوق حيث تم فحص 3429 سيدة، تلاه مركز كفر الشيخ بعدد 3288 سيدة، وجاء مركز سيدي سالم في المركز الثالث بعدد 3033 سيدة تم فحصها .