شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الفصل الدراسي الثاني غدا في 12 محافظة وسط إجراءات احترازية مشددة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبدأ غدا السبت أول أيام الفصل الدراسي الثاني في 12 محافظة وكذلك بمدارس الكنيسة المصرية، وسط إجراءات احترازية مكثفة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وتنتظم الدراسة السبت في مدارس «الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان وشمال سيناء وكفرالشيخ والبحيرة والإسماعيلية»، بالإضافة للمدارس التابعة للكنيسة المصرية وعدد من المدارس المصرية اليابانية والخاصة عربى ولغات،

فيما تبدأ الدراسة الأحد بمدارس القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والشرقية والغربية والمنوفية ودمياط وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر والوادى الجديد وجنوب سيناء ومرسى مطروح.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،انتهاء استعدادات التيرم الثاني للعام الدراسى ٢٠٢٠- ٢٠٢١، واتخاذ كافة الإجراءات لإدارة العملية التعليمية مع الحفاظ على سلامة كل أعضاء المنظومة التعليمية.

وأشارت إلى أن العام الدراسى استثنائى بسب جائحة كورونا، وأن الوزارة استعدت بكل الإجراءات التي تضمن تقديم خدمة تعليمية ممتازة بالتزامن مع اتخاذ الإجراءات الخاصة بحماية الطلاب والمعلمين، وطريقة التعلم هذا العام ومصادر التعلم المتنوعة لكل الطلاب وما تجهره الوزارة تحسبا لأى ظروف استثنائية.