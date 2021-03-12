حدث ليلاً| مصرع 20 شخصًا في حريق العبور.. وتوضيح حكومي بشأن مد وقف تراخيص البناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاطف مراد:

شهدت ليلة الخميس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، نستعرض بعضها في التقرير التالي:

السيسي يؤكد دعم مصر المتواصل للسودان من خلال التعاون والتنسيق في كافة الملفات

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعم مصر المتواصل للسودان من خلال التعاون والتنسيق في كافة الملفات محل الاهتمام المتبادل، وأهمية الزيارة الحالية لرئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك إلى القاهرة لمتابعة مختلف أوجه العلاقات الثنائية ومشروعات التعاون المطروحة بين الجانبين، وترجمة الإرادة السياسية المتوافرة إلى خطوات تنفيذية واقعية لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، بما يجعله نموذجاً يحتذى به لباقي المنطقة.

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جثامين مجهولة وسر "الكيماويات".. 15 صورة تُلخص الحريق الهائل بمصنع ملابس العبور

سيطرت قوات الحماية المدنية على النيران التي اندلعت بمصنع ملابس مكون من 4 طوابق بمنطقة إسكان الشباب في العبور، والذي بدأ قرابة الحادية عشر صباح اليوم الخميس.

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خط السير والتأمين.. تعرف على الاستعدادات النهائية لموكب المومياوات الملكية

اجتمع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، الخميس، مع ممثلى وزارات الدفاع والداخلية والجهات الأمنية، والمجلس الأعلى للآثار، ومسئولى الشركة المنفذة لعملية نقل المومياوات لمناقشة اللمسات النهائية استعدادا لانطلاق الموكب خلال الأيام المقبلة.

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مدبولي يلتقى سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، السفير الدكتور حمد سعيد الشامسي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر.

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ننشر نص كلمة انتصار السيسي باحتفالية منظمة العالم الإسلامي

قالت انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، إن مصر استطاعت تحقيق طفرة غير مسبوقة في مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين خلال السنوات الأخيرة وذلك بفضل إرادة سياسية داعمة ومساندة لقضايا المرأة حيث يتضمن دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014 أكثر من 20 مادة لضمان حقوق المرأة في شتى مجالات الحياة،

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القوات البحرية تنجح في إنقاذ طاقم سفينة نقل بضائع بعد تعرضها للغرق

تمكنت عناصر من القوات البحرية، في إنقاذ طاقم سفينة نقل بضائع بعد تعرضها للغرق شمال مدينة أبوقير وعلى مسافة 45 كم، حيث وردت إشارة استغاثة الساعة 03:45 فجر اليوم الخميس 11/3/2021 تفيد بتعرض سفينة نقل بضائع للغرق تحمل الجنسية التوجولية كانت متجهة من ميناء الإسكندرية إلى ميناء بيروت، وعلى متنها طاقم مكون من (11) فردًا من جنسيات مختلفة.

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النقض تؤيد إدراج "أبوتريكة" و1528 آخرين بقوائم الإرهابيين

أيدت محكمة النقض، اليوم الخميس، إدراج محمد أبوتريكة وآخرين، بقوائم الإرهاب، بعد أن رفضت الطعن المقدم منهم.

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة أدرجت، 1529 شخصًا على قوائم الإرهاب، بينهم أبوتريكة، للمرة الثانية، على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات" والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 26 أبريل 2018.

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جثمان المصري المقتول بالسعودية يصل مطار القاهرة

وصل قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، عصر اليوم الخميس، جثمان المواطن المصري عشرى محمد حسين، الذي لقي مصرعه بعد إصابته بطلق ناري، في مشاجرة مع سعودي، وتم انهاء اجراءات الجثمان وتسليمه لأسرته التي كانت بانتظاره أمام قرية البضائع بالمطار.

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بحضور الرئيس.. زاهي حواس يكشف موعد نقل المومياوات الملكية

أكد عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس، أنه سيعلن للعالم أجمع عن الكشف الأثري الجديد بالأقصر يوم 3 أبريل المقبل.

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السيسي يبحث هاتفيًا مستجدات قضية "سد النهضة" مع رئيس الكونغو الديمقراطية

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الخميس، اتصالًا هاتفيًا مع فيليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.

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الداخلية تصدر قرارا بتحصيل رسوم تأشيرة دخول من الدول العربية إلى مصر

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية، رقم 380 لسنة 2021، وينص على أن يتم تحصيل رسم تأشيرة الدخول من مواطني جميع الدول العربية.

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الصحة: استقبال أول مجموعة من مصابي الثورة السودانية لاستكمال علاجهم بمصر

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم الخميس، عن استقبال أول مجموعة من مصابي الثورة السودانية والبالغ عددهم 7 مصابين من إجمالي 33 مصابًا يتم استقبالهم تباعًا لاستكمال علاجهم بمستشفيات وزارة الصحة.

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الرئيس السيسي يصدر عددا من القرارات الجمهورية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر صباح اليوم الخميس، عددا من القرارات الجمهورية للرئيس عبد الفتاح السيسي.

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"الرعاية الصحية" تكشف آليات ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل

كشفت إدارة مشروع التأمين الصحي الشامل، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، أهمية ميكنة خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، عبر فيديو بثته على صفحة الفيسبوك الرسمية للتأمين الصحي الشامل.

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رئيس الحكومة السودانية يصل القاهرة.. ومدبولي يستقبله بالمطار

وصل مطار القاهرة الدولي اليوم الخميس، عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، على رأس وفد رفيع المستوى يضم عدد من الوزراء، في زيارة للقاهرة يلتقي خلالها عدد من المسئولين لبحث الملفات المشتركة ومناقشة عدة مشروعات بين البلدين وكان في استقباله الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

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البابا تواضروس يترأس القداس الثاني لتقديس زيت الميرون بدير الأنبا بيشوي

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلوات قداس تقديس زيت الميرون المقدس بمشاركة عدد من أحبار وأساقفة الكنيسة القبطية، وذلك بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

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السيسي يهنئ جمهورية موريشيوس بعيد الاستقلال

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى الرئيس بريفييرا جسينج روبون رئيس جمهورية موريشيوس بمناسبة عيد الاستقلال.

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لحماية 3 ملايين عامل.. اتحاد التعاونيات يطالب بعدم إنهاء عقود الإيجار القديم للأماكن الاعتبارية

طالب الاتحاد العام للتعاونيات، برئاسة الدكتور أحمد عبدالظاهر، مجلس النواب، بإجراء تعديل تشريعي بقانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، يقضي برفع القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية بدلا من إنهاء التعاقد وفقا لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن بطلان تلك العقود.

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وزير التنمية المحلية يصل الإسكندرية لافتتاح خلية دفن المخلفات الخطرة بمركز الناصرية

وصل اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، منذ قليل، إلى محافظة الإسكندرية لافتتاح خلية الدفن الجديدة للمخلفات الخطرة بمركز الناصرية وذلك بتكلفة 17 مليون جنيه بحضور كل من الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

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قرار رسمي.. مد وقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر جديدة

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إطلاق الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال للمصريين وغير المصريين "المقيمين على أرض مصر" من عمر يوم حتى 5 سنوات، لمدة 4 أيام، وذلك خلال الفترة من 28 حتى 31 مارس الجاري، حيث تستهدف الحملة تطعيم 16.7 مليون طفل بالمجان.

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جلسة مباحثات موسعة برئاسة مدبولي وحمدوك لبحث تفاصيل التعاون بين البلدين

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نظيره السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، الذي وصل مطار القاهرة صباح اليوم، في زيارة رسمية لمصر، على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزراء شئون مجلس الوزراء، والخارجية، والمالية والتخطيط الاقتصادي، والتجارة والتموين، والري والموارد المائية، والنقل، والاستثمار والتعاون الدولي، والصحة، ومدير المخابرات العامة، وعددا من المسؤولين.

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القوات المسلحة تنشر فيديو بعنوان "الانتقاء والتوجيه"

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الخميس، مقطع فيديو بعنوان "الانتقاء والتوجيه"، أحد أفرع القوات المسلحة والذي أنشئ عام 1967.

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بعد مصرع 16 شخصًا وإصابة 20.. السيطرة على حريق مصنع ملابس العبور

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بالتعاون مع قوات الحماية بالقاهرة والشرقية، على حريق اندلع في مصنع للملابس بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور، وتجري حاليًا أعمال التبريد، وجرى الاستعانة بـ25 سيارة إطفاء من القاهرة والقليوبية والشرقية و4 خزان استراتيجي، من القاهرة والقليوبية، والإدارة العامة للحماية المدنية.

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القوات المسلحة تعلن استضافة خبير في جراحة العيون بالمركز الطبي العالمي.. 13 مارس

أعلنت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري، أن المركز الطبي العالمي، يستضيف الخبير الإنجليزي الدكتور أحمد يسرى القرموطي خبير جراحات الكتاركتا والجلوكوما، في الفترة من ( 13 - 14 ) مارس 2021.

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