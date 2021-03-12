شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة كفرالشيخ»: توقيع الكشف الطبي 94 ألف 730 طفل ضمن مبادرة علاج ضعف السمع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة سوسن سلام ، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ إستمرار مديرية الصحة في تنفيذ أعمال مبادرة السمعيات ضمن مجموعة من المبادرات الرئاسية والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رءيس الجمهورية لتوفير الرعاية الأساسية والكشف الطبي على الأطفال حديثي الولادة حرصا على صحة الطفل المصري .

وقالت إن محافظة كفرالشيخ تحظى بإهتمام كبير من القيادة السياسية للدولة ، لتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية للإهتمام بصحة وسلامة أبناء المحافظة ، مؤكدةً أن مديرية الصحة بالمحافظة مسخرة لوصول كافة المبادرات لجميع مراكز وقرى المحافظة .

كما أوضحت أن الحملة تهدف لتوقيع الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة ، وأنه تم توقيع الكشف والفحص الطبي على 1212 طفل خلال هذا الأسبوع حيث وصل إجمالي الحالات من بداية المبادرة إلى 94 الف و 730 طفل .