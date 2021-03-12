شكرا لقرائتكم خبر عن ورش حكى بـ«ثقافة الأقصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر.

وعقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان «القيم الإيجابية في الشارع المصري» ألقاها د. النوبى عبدالراضى، وأوضح فيها القيم الإيجابية المطلوبة في الشارع المصري، بجانب ذلك عقدت مكتبة الدير الثقافية محاضرة بعنوان «تنمية المجتمع» ألقاها الباحث محي الدين محمد، وأشار إلى مفهوم التنمية وأشكالها وخصائصها.

وعقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان «من شمائل النبي» ألقاها الشيخ بالازهر الشريف شعبان شلبى.

وأقيمت أمسية شعرية لنادي الأدب شارك فيها مجموعة من الشعراء منهم كريم الشاوري رئيس النادي، أحمد على، د. النوبي عبدالراضي، محمود الكرشابي، هشام حسين، بالإضافة إلى ورشة فنون تشكيلية بعنوان «ساعة حائط» نفذتها صفاء حسن، إلى جانب ورشة أخرى بعنوان «كارت معايدة لعيد الأم» أدارتها مشيرة طلعت.