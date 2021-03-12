شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح فعاليات مبادرة صنايعية مصر بـ«ثقافة السويس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفتتحت الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات مبادرة صنايعية مصر بفرع ثقافة السويس والتي تنظمها الإدارة المركزية للشؤون الفنية وتستمر حتى 13 مارس الجارى

كما تقام المرحلة الثانية من الورشة خلال الفترة من 17 إلى 20 مارس الجارى بقصر ثقافة السويس.

تضمنت الفعاليات عقد ورشة فنية بعنوان «الموزامبيك» أدارتها بهيره ياسر.

وأوضحت فيها خامات الموزابيك وهى «زجاج ملون، بلاطات موزابيك زجاجى، خشب، غراء أبيض»، موضحة الأدوات المستخدمه وهى قصافه موزابيك زجاجي.

وأشارت إلى تقنيات التنفيذ المختلفة لتنفيذ عدد من اللوحات، وأكدت على أن خلال مراحل التنفيذ سيتعلم المتدرب تقطيع الزجاج ولصقه على السطح المراد تنفيذ اللوحة عليه وتعلم تدرج اللون والنقل من لون إلى لون بالزجاج من الظل والنور حتي يتمكن المتدرب من إنتاج عمل فني من الموزابيك.