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قطاع المعاهد الأزهرية يستعد للفصل الدراسى الثانى بتعليمات مهمة.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - ينطلق غدا السبت الفصل الدراسي الثاني بالمعاهد الأزهرية وسط إجراءات وتعليمات صادرة للمناطق بضرورة تطبيقها وذلك على النحو الآتى:

 

- استمرار أعمال التصحيح والمراجعة والرصد لامتحانات الفصل الدراسى الأول.

 

- ضرورة الانتهاء من أعمال التصحيح لجميع المواد أولا بأول فور الانتهاء من امتحان كل مادة.

 

- البدء في أعمال رصد الدرجات لجميع الصفوف التي تنتهي امتحاناتها.

 

- التأكد من توزيع خطة المنهج المعدلة الخاصة بالفصل الدراسي الثاني على جميع المعلمين على النحو المرسل من قطاع المعاهد الأزهرية.

 

- سرعة إعداد جداول الحصص للفصل الدراسي الثاني على غرار ما تم بالفصل الدراسي الأول وتوزيعها على جميع المعلمين .

 

- الانتهاء من توزيع الكتب الدراسية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني في الأسبوع الأول من بدايته.

 

- التنبيه على جميع المعلمين بمتابعة الطلاب فيما يخص استفادتهم من الحصص الإلكترونية ومشاهدة الدروس المصورة المذاعة على القنوات الفضائية.

 

- التنبيه على جميع موجهي المواد بمتابعة المعلمين لتفعيل طرق التعلم عن بعد.

 

- حث جميع الطلاب بصفة مستمرة على الاستفادة منها ومتابعتها.

 

- الالتزام بجميع إجراءات التدابير الاحترازية بكل معهد أثناء العملية الدراسية خلال الفصل الدراسي الثانى.

 

- التأكد من توافر جميع الأدوات والمواد الخاصة بذلك والعمل على تدبير النواقص منها على وجه السرعة وفقا للإجراءات المتبعة فى ذلك.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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