شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين مركز تنمية المواهب بقصر ثقافة بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشنت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال بفرع ثقافة بورسعيد مركز تنمية المواهب بقصر ثقافة بورسعيد، وذلك من خلال حفل أقامته بالقصر، حيث شهدت الفعاليات عدد متنوع من المواهب منها افتتاح معرض فن تشكيلي للموهوبين في مجال الرسم ونادى أدب الطفل، ومجالات الشعر والقصة والإلقاء، كما تم الاستماع لنماذج من إبداعاتهم، بجانب تقديم فقرة غنائية في الموسيقى والغناء.

أعقب الحفل فقرة للموهوبين في مجال الفنون الشعبية على مسرح القصر، بحضور رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، رئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء.

وأوضح مدير عام المواهب بالهيئة أن المركز يأتي في إطار توجيهات د. إيناس عيد الدايم وزير الثقافة ود. أحمد عواض رئيس الهيئة، بضرورة اكتشاف وتنمية المواهب في كافة مجالات الإبداع، خاصة وان محافظة بورسعيد تتميز بمواهب أبنائها المبدعين في الفنون والآداب بجميع فروعها.

جدير بالذكر أن المركز يستقبل جميع الموهوبين في مجالات المسرح الموسيقى والغناء والبالية والفنون التشكيلية والعزف على آلة السمسمية.

ويشترط في المتقدمين أن يتراوح السن ما بين 12 إلى 18 سنة، على أن يتم الاختبار يوم الثلاثاء الموافق ١٦ مارس في مجالات المسرح والموسيقى والأدب، ويوم الأربعاء الموافق ١٧ مارس في مجالات البالية والفنون التشكيلية والعزف على السمسمية، ويتم الإعلان عن نتيجة القبول يوم الخميس الموافق ١٨ مارس الجاري.