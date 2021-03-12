شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تنظم معرض لبيع منتجات الشباب بنادي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت هند عبدالحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع المعرض الذي اقامه جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة وبالتعاون مع إدارة نادى الزمالك لبيع منتجات الشباب وأصحاب الحرف اليدوية من أبناء المحافظة، وذلك بمقر نادى الزمالك، والذى يستمر حتى يوم السبت القادم

وأشارت نائب المحافظ أن المعرض يُعد فرصة لعرض منتجات شباب الخريجين المستفيدين بخدمات جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة، ومنتجات أبناء المحافظة من أصحاب الحرف اليدوية مما يمثل فرصة لتوصيل منتجاتهم والتسويق لها بالمجان.