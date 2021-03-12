شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد عقار فيصل المحترق قبل ساعات من نسفه بالديناميت اليوم الجمعة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فرضت قوات الأمن كردوناً أمنياً في محيط عقار فيصل المحترق تمهيداً لتفجيره بالديناميت، اليوم الجمعة.

ورصدت «المصري اليوم» استمرار الحركة المرورية على الطريق الدائري وسط تواجد رجال المرور قبل ساعات من هدم المبنى.

أعلنت وزارة الداخلية عن تحويلات مرورية على الطريق الدائري، وذلك لتنفيذ أعمال إزالة العقار الكائن غرب الطريق الدائري بمنطقة كفر طهرمس بالجيزة والمعروف إعلاميًا باسم عقار فيصل المحترق.

تقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ قرار إزالة عقار فيصل المحترق الكائن غرب الطريق الدائري بمنطقة كفر طهرمس بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة، وذلك بأسلوب النسف الحذر، الأمر الذي يستلزم غلق الطريق الدائري في الاتجاهين لمسافة 500 متر من عقار فيصل المحترق لتأمين مستخدمي الطريق، وذلك يوم الجمعة الموافق 12/3/2021 من الساعة 3 مساء وحتى الساعة 4 مساء.

هذا ويتم تنفيذ التحويلات المرورية بسبب عقار فيصل المحترق على النحو التالي:

تحويل القادم من أعلى طريق القاهرة /الإسكندرية الزراعي على الطريق الدائري (القوس الغربي) والمتجه إلى وصلة المريوطية، لاستخدام محور صفط اللبن في اتجاه جامعة القاهرة أو في اتجاه شارع فيصل وميدان الجيزة وعدم استكمال السير في اتجاه محور المريوطية.

تحويل القادم من مدينة 6 أكتوبر وطريق الواحات على الطريق الدائري (القوس الغربي) إلى محور وصلة المريوطية اتجاه كوبري المنيب أعلى النيل ومناطق القاهرة وعدم الاستكمال اتجاه مناطق العقار على القوس الغربي.

تحويل القادم من مناطق الدائري الشرقي المنطقة الثالثة (من أعلى المنيب)، والمتجه إلى محور وصلة المريوطية في اتجاه الطريق الزراعي لاستخدام وصلة المريوطية في اتجاه أعلى القوس الغربي اتجاه أعلى طريق الإسكندرية الصحراوي.

تم التنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لإحكام منازل محور صفط اللبن على الطريق الدائري المؤدية إلى مناطق العقار وإرشاد المركبات باستكمال السير بمحور صفط اللبن والاتجاه يميناً إلى الطريق الدائري (القوس الغربي) اتجاه محور 26 يوليو وأعلى طريق القاهرة/الإسكندرية الزراعي.

هذا ويتم استخدام الطرق البديلة بسبب عقار فيصل المحترق على النحو التالي:

القادم من مناطق الدائري الشرقي المنطقة الثالثة (من أعلى المنيب) ويرغب في التوجه إلى طريق الإسكندرية الزراعي يتم الصعود وصلة المريوطية في اتجاه أعلى القوس الغربي اتجاه منزل طريق الإسكندرية الصحراوي منزل 4،5 اتجاه الإسكندرية ثم الصعود مطلع محور 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان ثم الصعود إلى الطريق الدائري اتجاه طريق القاهرة/الإسكندرية الزراعي.

القادم من مناطق الطريق الصحراوي وطريق الواحات ويرغب في التوجه إلى طريق القاهرة/الإسكندرية الزراعي يستخدم الطريق الدائري (القوس الغربي) يميناً اتجاه وصلة المريوطية واستكمال أعلى الطريق الدائري اتجاه أعلى المنيب وحتى نفق السلام واتجاه طريق القاهرة/الإسكندرية الزراعي.

القادم من الطريق الدائري من أعلى طريق القاهرة/الإسكندرية الزراعي ومن أعلى محور 26 يوليو ويرغب في التوجه لمناطق الجيزة يتم استخدام محور صفط اللبن في اتجاه ميدان الجيزة وشارع فيصل واتجاه جامعة القاهرة.

كانت مصادر أمنيّة وأخرى مطلعة على حركة سير التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في واقعة حريق «عقار فيصل» بالقرب من الطريق الدائري، أن غدًا الجمعة تنفذ الجهات المختصة عملية تفجير العقار بـ«الديناميت»، ويأتي ذلك بعد نحو شهر ونصف الشهر من احتراق العقار.

وقالت المصادر- التي رفضت نشر أسمائها- إن محيط العقار يشهد في الوقت الحالي إجراءات أمنيّة مشدّدة، إذ يُمنع المواطنون من المرور من تلك المنطقة، تحسبًا لأي أضرار قد تصيبهم بعد أن أخليت العقارات المجاورة للعقار المحترق.

وأضافت أن الأجهزة المختصة هدمت جدران وحوائط 3 طوابق لكشف الأعمدة التي زرع بها كمية من المتفجرات.

وقررت اللجنة الهندسية طريقة هدم العقار، إذ يتم تفجيره على مرحلتين أو 3 مراحل وحددت له الميل على قطعة أرض فضاء خلفه أخلتها أجهزة محافظة الجيزة من كميات كبيرة من القمامة، لتصبح مسطحة تمامًا وتم وضع كميات كبيرة من الرمال بها حتى تقلل من صدمة ارتطام أنقاض العقار بها.

وقالت المصادر إن التنفيذ سيكون بحضور مدير الأمن وعدد من القيادات الأمنية، بعد إغلاق الطريق الدائري وقت تنفيذ عملية التفجير.

وفي 2 فبراير الماضي، أمرت النيابة العامة بحبس المتهم مالك العقار المحترق بدائرة مركز شرطة كرداسة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأشارت النيابة، في بيان لها، إلى أنها تلقت محضرًا بضبط المتهم مالك العقار، فاستجوبته فيما نُسب إليه من إقامته عقارا دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وخارج حدود الحيز العمراني المعتمد، وعدم تنفيذه القرار الصادر من تلك الجهة بإزالة الأعمال المخالفة بعد انتهاء المدة المقررة قانونًا، وعدم اتخاذه- بوصفه صاحب عمل- الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق، وعدم توفيره وسائل السلامة والصحة المهنية بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية، مما نتج عنه نشوب الحريق بالمخزن محل الواقعة، وتسببه بإهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته القوانين في نشوب هذا الحريق. وأقر المتهم بالتحقيقات بشرائه قطعة الأرض المقام عليها العقار وقتما كانت أرضًا زراعية خارجة عن الحيز العمراني- في غضون عام ٢٠١٣- للبناء عليها وإنشاء مخزن للأحذية مع علمه بعدم إمكانية استصدار ترخيص بالبناء عليها لخروجها عن الحيز العمراني، ثم بعدما حقق غرضه وبنى العقار وهيأ المخزن زاول نشاطه فيه دون الحصول على ترخيص بذلك، ولم يتخذ الاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق والوقاية من المخاطر الكيميائية والفيزيائية بالمخزن بالرغم من علمه بتصنيع الأحذية من مواد كيميائية وبترولية معجلة للاشتعال بطبيعتها، وأنه تسبب بإهماله هذا في نشوب الحريق بالعقار، مضيفًا أن سبب حدوثه هو ماس كهربائي، وأنه سبق أن تقدم بطلب للتصالح عن المخالفات التي ارتكبها ولكن رفض طلبه فتظلم منه ولم يبت في التظلم حتى تاريخه.