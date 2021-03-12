تحرير مليون محضر.. "الري": 2 مليار جنيه غرامات على مخالفي زراعة الأرز منذ 2013

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

كشف المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن إجمالي قيمة المخالفات التي لم يتم تحصيلها على المزارعين المخالفين لمساحات الأرز بلغت ٢.٥٧٠ مليار جنيه، موضحًا أن تلك المخالفات منذ سبع سنوات وتحديدًا عام 2013.

ووافق مجلس الوزراء، الأربعاء، على تخفيض غرامات زراعة الأرز بنسب محددة طبقًا لأسبقية السداد.

وقال غانم، في تصريح خاص لمصراوي، إن عدد المحاضر التي تم تحريرها بلغ مليونًا و544 محضرًا، لافتًا إلى أن قرار تخفيض غرامات الأرز يأتي لتشجيع المخالفين على تسديد غراماتهم مع التشديد على عدم تكرار هذه المخالفات مرة أخرى.

أكد المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الوزارة قادرة على تطبيق القرار من خلال البيانات المتاحة عن أسماء المزارعين المخالفين والزمامات والمبالغ الموقعة عليهم.

وأشار غانم، إلى أن الوزارة لن تتهاون مع المخالفين في العام الحالي، وستتم مراقبة المساحات عبر الأقمار الصناعية ومهندسي قطاع الري.

جدير بالذكر أن مصر تحدد زراعة محصول الأرز بـ 720 ألف فدان كل عام، بعدما كانت المساحات تتجاوز المليون و300 ألف؛ بسب أن محصول الأرز من أكثر المحاصيل الشرهة للمياه، بينما تعاني مصر من ندرة مائية.