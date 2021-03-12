شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح استئصال ورم من رحم مريضة تعاني من نزيف مستمر في مستشفى السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح فريق الجراحة بقسم النساء والتوليد في مستشفى السويس العام باستئصال ورم ليفي متشعب من رحم مريضة ثلاثينية بالعمر، حيث كانت المريضة تعانى من نزيف رحمى مستمر.

شارك في إجراء العملية كلاً من: الدكتور احمد فؤاد استشاري النساء والتوليد والدكتور طارق كمال أخصائى النساء ورئيس القسم والدكتور عبدالستار على نائب القسم والدكتور عبدالله سعد أخصائى ورئيس قسم التخدير ودكتور مصطفي محمد اخصائي التخدير ومس سهير محمد ممرضه العمليات.

وتوجه الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، والدكتور سامح شكري، مدير عام الشؤون العلاجية بالشكر والتقدير للفريق الطبي بكافة الأقسام على الجهود التي يبذلونها تجاه المرضي.