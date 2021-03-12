شكرا لقرائتكم خبر عن جوله ليلية مفاجئة لوكيل مديرية الصحة في السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور رضا فكري، وكيل مديرية الصحة بالسويس أقسام الطوارئ بمستشفي السويس العام (الباطنة والجراحة)، وطوارئ مستشفى الحميات ومستشفى الصدر؛ لمتابعة تواجد الأطقم الطبية والإدارية وتوفر المستلزمات الطبية والأدوية خاصة أدوية الطوارئ، والتأكد من معالجة وتلافي السلبيات التي تم التعقيب عليها خلال المرور في الزيارات السابقة ويأتى ذلك في ضوء تفعيل الدور الرقابى لتحسين الأداء المستمر ورفع مستوى الجودة للخدمات الطبية المقدمة.

جوله مفاجئه لوكيل مديرية الصحة ليلية يتفقد فيها مستشفيات العام والصدر والحميات للتأكد من تلافي العيوب وتوفر المستلزمات الطبية

جوله مفاجئه لوكيل مديرية الصحة ليلية يتفقد فيها مستشفيات العام والصدر والحميات للتأكد من تلافي العيوب وتوفر المستلزمات الطبية