شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير هندسى الحائط الساند لكورنيش النيل ببنى سويف غير أمن انشائيا "إنفراد" صور التقرير والحائط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف تقرير هندسى، حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، أن حائط كورنيش النيل الغربى السفلى في مدينة بني سويف غير آمن إنشائياً.

وكان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف قرر تشكيل لجنة لمراجعة الاعمال التي تمت بالحائط الساند لكورنيش النيل الغربى واعداد تقرير بحالة الحائط الساند وضمت اللجنة استاذ ميكانيكا بكلية الهندسة بجامعة بنى سويف رئيسا وعضوية ممثل الهئية العامة للطرق والكبارى وممثل من حماية النيل واثنين مهندسين من المكتب الفنى لمحافظ بنى سويف .

واكد التقرير الهندسى المعروض على المحافظ ان اللجنة اثناء المعاينة الظاهرية للحائط الساند تبين وجود بعض الشروخ الطولية بجسم الحائط الخارجى وشروخ طولية بالكمرة الرابطة اعلى الحائط كما تبين من المعاينة الظاهرة وجود سوء ترابط بين الاحجار الداخلية المكونة لجسم الحائط الساند بالمونة الاسمنتية كما تلاحظ وجود جزء مكشوف من اساسات الحائط

واضاف التقرير الهندسى انه لم تقدم الرسومات والتصميمات للحائط الساند كما لم تقدم للجنة اختبارات ضبط الجودة لاعمال الردم المنفذة خلف الحائط وكذلك مقاومة المونة المستخدمة في ربط الدبش المكون للحائط

واضاف التقرير انه تم تصوير فوتوغرافى للحائط الساند والاماكن التي اكدت ان الحائط غير امن انشائيا

من جانبه قال المهندس ناصر فراج، وكيل وزارة مديرية الطرق والكبارى ان الحائط منشأ من عامين واننا سنقوم باستدعاء المقاول والاستشارى لتلافى الملاحظات .