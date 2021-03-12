شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة قناة السويس يعلن إحصائيات التصحيح الإلكتروني لامتحانات «التجارة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس والمشرف العام على كلية التجارة إحصائية وحدة القياس والتقويم بالكلية موضحا أن إجمالي الأوراق التى تم تصحيحها إلكترونيا لطلاب وطالبات الكلية بفرقها الدراسية الأربعة عربي انتظام وانتساب، وطلاب شعبة اللغة الإنجليزية النظام الفصلي والبرامج الجديدة المميزة بلغ ٣٣٩٤٨ ورقة امتحانية.

وأضاف زكي أن إجمالى الأوراق التي تم تصحيحها إلكترونيا لطلاب وطالبات كلية التجارة عربي بلغ ٢٧٢٥١ ورقة امتحانية بواقع ١٦٨٢١ انتظام، و ١٠٤٣٠ انتساب.

وأضاف الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن التصحيح الإلكتروني يتم وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة وذلك طبقا للإجراءات التى اتخذتها إدارة الجامعة والتى أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى عبد الله وكيل كلية التجارة أن العمل داخل وحدة القياس والتقويم بكلية التجارة يتم تحت إشراف الدكتور أحمد فاروق فرج مدير وحدة القياس والتقويم الذى أكد على إن عملية التصحيح تتم بصفة يومية من التاسعة صباحا وحتي الرابعة عصرا؛ وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور أحمد زكى رئيس الجامعة بسرعة الانتهاء من عمليات التصحيح تمهيدا لإعلان النتائج فور إنتهاء الإمتحانات.

وأوضح الدكتور محمد أبو العلا منسق شعبة اللغة الإنجليزية إن إجمالي الأوراق التي تم الانتهاء من تصحيحها إلكترونيا بلغ ٦٦٩٧ ورقة؛ بواقع ٥٧٢٩ ورقة بالنظام الفصلي، و٩٦٨ ورقة بالبرامج الجديدة المميزة

(٤٣٢لبرنامج BIS، و٢٩٦ ببرنامج FMI ، و٢٤٠ ورقة ببرنامج الساعات المعتمدة ).