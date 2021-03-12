شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسي: كلمة السيدة انتصار السيسي عبقرية وجامعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن كلمة السيدة انتصار السيسي، حرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، خلال احتفالية منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلم والثقافة «إسيسكو»، كانت جامعة وكاملة، قائلًة: «الكلمة كانت عبقرية».

وأضافت «مرسي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، على شاشة «إم بي سي مصر»، أن كلمة السيدة انتصار السيسي تضمنت نحو 10 رسائل بداية من التشريعات التي تحمي المرأة، والدستور الذي يضمن حقوقها، وصولًا إلى تمكين المرأة.

وأوضحت رئيس المجلس القومي للمرأة، أن مصر كانت سباقة في اختيار عام كامل كعام للمرأة وهو ما تكرره منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلم والثقافة «إسيسكو»، مؤكدة أن كلمة السيدة انتصار السيسي، وضحت الإرادة السياسية في مصر، ورغبتها في تمكين المرأة.