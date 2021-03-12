شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تناشد الركاب ارتداء الكمامات داخل القطارات لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناشدت هيئة السكة الحديد جمهور الركاب الاستمرار فى ارتداء الكمامات خلال دخول المحطات و استقلال القطارات لمواجهة فيروس كورونا وتجنب التعرض للغرامة الفورية المقدرة بـ 50 جنيها تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

وشددت هيئة السكة الحديد عامليها بمنع دخول الركاب للمحطات بدون ارتداء كمامات طبية، مع تغريم المخالف فوريا أو تحرير محضر شرطة ضده، وذلك ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

واستمرت هيئة السكة الحديد فى توفير كمامات بشبابيك التذاكر بالمحطات للبيع للجمهور، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مع استمرار التنبيه على الركاب بالمحطات بضرورة ارتداء كمامات خلال الدخول للمحطات أو استقلال القطارات.