أخبار مصر

السكة الحديد تناشد الركاب ارتداء الكمامات داخل القطارات لمواجهة كورونا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تناشد الركاب ارتداء الكمامات داخل القطارات لمواجهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناشدت هيئة السكة الحديد جمهور الركاب الاستمرار فى ارتداء الكمامات خلال دخول المحطات و استقلال القطارات لمواجهة فيروس كورونا وتجنب التعرض للغرامة الفورية المقدرة  بـ 50 جنيها تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

 

وشددت هيئة السكة الحديد عامليها بمنع دخول الركاب للمحطات بدون ارتداء كمامات طبية، مع تغريم المخالف فوريا أو تحرير محضر شرطة ضده، وذلك ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

 

واستمرت هيئة السكة الحديد فى توفير كمامات بشبابيك التذاكر بالمحطات للبيع للجمهور، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مع استمرار التنبيه على الركاب بالمحطات بضرورة ارتداء كمامات خلال الدخول للمحطات أو استقلال القطارات.

ووصلت هيئة السكة الحديد الإجراءات الإحترازية لمواجة فيروس كورونا من حيث أعمال التعقيم والتطهير بالمحطات والقطارات ، ومتابعة إلتزام الركاب بإرتداء الكمامة من خلال أفراد الأمن والكمسارية المتواجدين بمداخل المحطات والقطارات وذلك للحد من إنتشار فيروس كرونا المستجد .


 

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا