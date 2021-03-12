شكرا لقرائتكم خبر عن «إوعوا تصيفوا».. الأرصاد تكشف حالة الطقس الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية حالة الطقس، وخريطة الظواهر الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة، وحذرت من المواطنين من الانخداع في ارتفاع درجات الحرارة ومن إرتداء الملابس الصيفية، مؤكدا وجود تقلب في حالة الطقس.

وأعلنت الهيئة حالة الطقس وخريطة الظواهر الجوية واحتمالات سقوط الأمطار، وأماكن ونشاط حركة الرياح، والإضطرابات الملاحية المتوقعة خلال الفترة من اليوم الجمعة الموافق 12 مارس حتى الأربعاء الموافق 17 مارس.

حالة الطقس المتوقعة الجمعة 12 مارس

ـ شبورة مائية خفيفة صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، وشمال الصعيد.

ـ أمطار خفيفة على مناطق من الاسكندرية، رشيد، بلطيم، بورسعيد، العريش، ورفح، على فترات متقطعة.

ـ نشاط في حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء.

ـ اضطراب في الملاحة على البحر الأحمر، ويصل ارتفاع الأمواج إلى 4 أمتار.

حالة الطقس المتوقعة السبت 13 مارس

ـ ظهور الشبورة المائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، وشمال الصعيد، مدن القناة، السواحل الشمالية، وشمال ووسط سيناء.

حالة الطقس المتوقعة الأحد 14 مارس

ـ شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، وشمال الصعيد، مدن القناة، السواحل الشمالية، وشمال ووسط سيناء.

حالة الطقس المتوقعة الاثنين 15 مارس

ـ شبورة مائية خفيفة صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، وشمال الصعيد.

ـ نشاط وحركة للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد.

حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء 16 مارس

ـ شبورة مائية خفيفة صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، مدن القناة، السواحل الشمالية، وشمال ووسط سيناء.

ـ نشاط حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، جنوب سيناء، وشمال الصعيد.

حالة الطقس المتوقعة الأربعاء 17 مارس

ـ شبورة مائية خفيفة صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، مدن القناة، السواحل الشمالية، وشمال ووسط سيناء.