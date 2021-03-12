شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية توضح حقيقة مد قرار وقف تراخيص البناء الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفت وزارة التنمية المحلية صدور أي قرارات وزارية جديدة من اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، فيما يخص مد وقف تراخيص البناء الجديدة للوحدات السكنية بالمحافظات لمدة ٦ أشهر جديدة.

وقالت الوزارة تعليقا على ما نشر في بعض وسائل الإعلام حول الكتاب الدورى المرسل من وزير التنمية المحلية للسادة المحافظين، إنه لم يتضمن أي إشارة بمد وقف تراخيص البناء الجديدة لمدة ٦ شهور جديدة، لافتة إلى أنه تم التأكيد في الكتاب الدورى على استمرار المحافظات في السماح بالبناء في القرى والعزب والتوابع، عدا المبانى الخاصة في المدن الرئيسية وعواصم المحافظات، وتستمر أعمال البناء حتى الدور الرابع لحين انتهاء الاشتراطات البنائية الجديدة، وجار الانتهاء منها خلال فترة وجيزة بالتنسيق بين المحافظات والجامعات ووزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية لضبط منظومة العمران في مصر.

كما أكدت الوزارة عدم توقف أعمال البناء والإنشاءات المتعلقة بالمشروعات القومية والخدمية، وكذا المنشآت الصناعية والسياحية ومشروعات شركات التطوير العقارى وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بوزارة الإسكان والمدن الجديدة.

وأشارت وزارة التنمية المحلية إلى أنه تم التأكيد أيضا في الكتاب الدورى على استمرار العمل بقرار مجلس المحافظين برئاسة رئيس مجلس الوزراء في ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٠ والمتضمن السماح لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء سارية باستئناف أعمال البناء والتشطيبات بحد أقصى ٤ أدوار لحين الانتهاء من وضع الاشتراطات البنائية الجديدة.

وأضافت الوزارة أنها طلبت أيضا من المحافظات في الكتاب الدورى استمرار عمل اللجان المشكلة وفقا للقرار الوزارى رقم ٢١٨ برئاسة نائب المحافظ، لاستكمال فحص الرخص الصادرة السارية، سواء شرعت أم لم تشرع في البناء. وجاء ذلك من خلال الصفحة الرسمية لوزارة الاعلام