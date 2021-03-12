شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يتابع الموقف التنفيذي لخطة تطوير مركز الفرافرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مساء الخميس، إجتماعََ مع المسئولين التنفيذين المعنيين بمشروعات تطوير قري مركز الفرافرة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك خلال جولته التفقدية للمركز، بحضور الرائد أحمد جمال ممثل الشعبة الهندسية بالمنطقة الجنوبية العسكرية والمسئول عن ملف المحافظة بالمبادرة وجهاد متولي نائب رئيس المركز .

حيث تم عرض الموقف التنفيذي للقطاعات المختلفة بعد المرور الميداني لمسئولي هذه القطاعات وعرض المشكلات التي تواجه خطط التنفيذ، ووجه المحافظ بالتنسيق بين مديرية التضامن الإجتماعي وبنك ناصر والجمعيات الأهلية لحصر المشروعات الصغيرة التي سيتم إقامتها بهدف توفير فرص عمل ومصدر دخل لأهالي القري

وشدد الزملوط على ضرورة المتابعة المستمرة لخطط التنفيذ بكافة القطاعات والتأكد من دقة البيانات الخاصة بإحتياجات ومطالب كل قرية.