شكرا لقرائتكم خبر عن حملة ليلية لضبط الشوارع والأحياء بالإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن حي ثالث بالتعاون مع شرطة المرافق حملة إنضباطية ليلية مساء الخميس بناء على توجيهات اللواء شريف فهمي بشاره محافظ الاسماعيلية بضرورة عودة الإنضباط للشوارع في الأحياء والمراكز والمدن

استهدفت الحملة مناطق محيط ميدان ٣٠ يونيو والشارع الفاصل بين المنطقة السابعة وأرض الجمعيات وطريق صبري مبدي.

قاد الحملة محمود الصوري رئيس حي ثالث والمقدم اشرف الارضي وكيل شرطة المرافق.

وأسفرت الحملة عن ١٢ محضر اشغال والتحفظ على ٥٠ كرسي و٢٠ طاولة وبعض المواد الغذائية وعدد ٥ ميزان و٦ ستاندات.

وخلال الحملة تمت مراجعة تراخيص ٣ معارض للسيارات و٢ مغسلة و٥ محال وهدم عدد ٢ سور يعيق مخالف.

قال الصوري انه لم يعد هناك مجال لأي إنفلات وسيعود الإنضباط لشوارع الحي مره أخرى.

حملة ليلية لضبط الشوارع والاحياء بالإسماعيلية

حملة ليلية لضبط الشوارع والاحياء بالإسماعيلية