شكرا لقرائتكم خبر عن شديد البرودة ليلا وشبورة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة بالقاهرة والمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الجمعة 12 مارس، متوقعة أن يسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، غائم بشكل جزئي مع وجود شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة وذاك على كل من القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة مع وجود فرص سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق شمالا، بينما يسود طقس يكون دافئ نهارا شديد البرودة ليلا غائم جزئيا مع وجود شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والرياح معتدلة تنشط أحيانا على شمال الصعيد بينما يكون حار مشمس نهارا بارد ليلا والرياح معتدلة أحيانا على جنوب الصعيد.

ويسود طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، غائم جزئيا والرياح نشطة مع فرص سقوط أمطار على بعض المناطق وذلك على السواحل الشرقية والغربية ,، ويسود طقس معتدل نهارا، شديد البرودة ليلا وغائم جزئيا والرياح نشطة على وسط سيناء بينما يكون دافئ نهارا بارد ليلا غائم جزئيا والرياح نشطة على جنوب سيناء.

- حالة الطقس اليوم الجمعة في مصر -

- وفيما يلي جميع درجات الحرارة اليوم المتوقعة على القاهرة وجميع محافظات مصر -