شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ فى غرف عمليات المرور تحسبا لمواجهة آثار الطقس السيئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت غرف عمليات المرور على مستوى الجمهورية حالة الطوارئ، تحسبا لسقوط أمطار وظهور اﻷتربة والرياح على الطرق بعد توقعات هيئة اﻷرصاد الجوية، وتستقبل غرف العمليات البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة. وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، مساعد الوزير للمرور، حركة السيارات بالمحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق.

كما تراقب حركة السيارات بكاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات بالمحاور مع نشر الأوناش بالطرق لرفع أى معوقات مرورية، سواء نتجت عن الحوادث أو الأعطال.

ونشرت الإدارة العامة للمرور، عددا من سيارات الإغاثة بجميع أقسام الطرق، لمساعدة قائدى السيارات الذين تتعطل سياراتهم أو يتعرضون لحوادث، حيث يمكنهم الاتصال بالرقم 01221110000.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد طقس الجمعة، انخفاضا آخر فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل والرياح نشطة، وطقس دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقس حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وستشهد البلاد فرص أمطار خفيفة على مناطق من الإسكندرية ورشيد وبلطيم وبورسعيد ورفح على فترات متقطعة، ونشاط رياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء.