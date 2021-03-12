شكرا لقرائتكم خبر عن المدير الإقليمى للبنك الدولى: أداء الحكومة المصرية فى أزمة كورونا إيجابى ومتميز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مارينا ويس المدير الإقليمى لمصر واليمن وجيبوتى في البنك الدولى، أن الاقتصاد المصرى أثبت خلال فترة جائحة كورونا أنه اقتصاد قوى ومرن، وأداء الحكومة المصرية في أزمة جائحة كورونا كان إيجابيا ومتميزا، والبنك الدولى وافق على 440 مليون دولار لدعم الأمان وانتظام المواعيد في السكك الحديدية.

وتابعت مارينا ويس، خلال مداخلة عبر خاصية سكايب في برنامج مساء dmc والذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، أنه لم يتم وضع أى شروط لرفع أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية، ولكن نركز على السلامة والأمان، مشيرة إلى أن هناك 6 مليارات دولار استثمارات في عدة قطاعات بمصر.

وواصلت مدير البنك الدولى بالقاهرة، أن مصر حققت تطورات كبيرة بالتحول الرقمى في ظل جائحة فيروس كورونا، ونحن سعيدون سعادة كبيرة بهذا التطور والتقدم.

وكانت استعرضت وزارة التخطيط في نشرتها الاقتصادية إشادة البنك الدولى بالخطوات الإيجابية لمصر فى مجال الرعاية الصحية للمرأة وسلامتها، خلال الفترة الأخيرة، وذلك فى تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الصادر عن مجموعة البنك الدولى 2020، حيث ذكر البنك في تقريره تسجيل مصر ل 54 نقطة من 222 في مؤشر WBL، الذي يرصد القوانين واللوائح التنظيمية في 8 مجالات تؤثر على الفرص الإقتصادية للمرأة داخل 292 دولة خلال الفترة من سبتمبر 2019 إلى أكتوبر 2020، بالإضافة إلى تسجيل مصر أعلى نقطة في مؤشر المعاشات بواقع 100 نقطة يليه مؤشر ريادة الأعمال وبيئة العمل بواقع 75 نقطة.

ووفقًا لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فقد ‎ذكر البنك الدولى فى تقريره أن دول العالم تسعي إلى تحقيق قدر أكبر من المساواة بين الجنسين، لكن المرأة في جميع أنحاء العالم مازالت تواجه قوانين ولوائح تقيد الفرص الاقتصادية التى يمكن أن تسنح لها، حيث تخلق جائحة فيروس كورونا تحديات تهدد صحتها وسلامتها وأمنها الاقتصادى.