شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. إطلاق الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد شلل الأطفال 28 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:



وزيرة التضامن: الرئيس السيسي وجه بتوفير سكن آمن لأبناء مؤسسات الرعاية

التموين تتعاقد على شراء 360 ألف طن قمح رومانى والمخزون يكفى 5 أشهر

التعليم تعلن المقررات المخصصة لامتحانات الشهور للترم الثانى لطلاب النقل

الصحة تكشف 10 قواعد ذهبية للوقاية من كورونا داخل المدارس.. فيديو

إطلاق الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد شلل الأطفال 28 مارس الجارى بالمجان

77.2 % نسبة التعافى من كورونا فى مستشفيات العزل بالجمهورية

نائب وزير التعليم يكشف شكل الترم الثانى وموعد الامتحانات والدراسة.. فيديو

وزيرة التضامن: لن نسمح بإهانة أى طفل داخل مؤسسات الرعاية

الرعاية الصحية: تدريب مديرى مراكز ووحدات طب الأسرة بالأقصر على المعايير العالمية

وزيرة الهجرة: 9.5 مليون التعداد الفعلى للمصريين فى الخارج..صور

تعرف على تفاصيل أول خط قطار سريع بعد قرار مد مساره حتى مرسى مطروح

التأمينات تعلن انتظام صرف معاشات مارس لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة

هيئة الرعاية الصحية تكشف آليات ميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل.. فيديو

التموين: استمرار طرح لتر زيت الطعام بالبطاقات بسعر 17 جنيها