شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل ندا : تركيا حاولت استقطاب الفنانين المصريين بعد نكسة 1967 لكنها فشلت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكاتب فيصل ندا، إن الإدارات المتعاقبة السبب في تراجع تليفزيون الدولة.

وأضاف الكاتب فيصل ندا، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، أن تركيا كانت تريد أن تغزو العالم من خلال محاولتها لاستقطاب الفنانين المصريين بعد نكسة 1967، ولكنها فشلت، واستطاعت لبنان أيضا أن تغزو السوق المصري بالأفلام اللبنانية.

وأوضح أن فيلم "المساجين الثلاثة" يعتبر علامة فارقة فيه مسيرته الفنية، لافتاً إلى أن بعض الأعمال الجديدة الجيدة منها مسلسل "الاختيار، وب 100 وش"، خاصة أن الأعمال الدرامية الحالية لا تتشابك مع قضايا الناس.

وأشار إلى أن قدم 80 مسلسل و103 فيلم، مؤكدا أنه لم يقدم أي عمل إلا وهو يعالج قضية، وأنه لم يندم على أي عمل قدمه.

ونوه بأن تدخل المنتج أو النجم في الكتابة أدى إلى انهيار الدراما، حيث أن دخول الفنانين في بورصة أفسد الساحة الدرامية، لأنهم يستقدمون مؤلف كل مؤهلاته تنفيذ رغبتهم، لافتاً إلى أن الدراما مدرسة تعلم القيم والأخلاق،