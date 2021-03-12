شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة ثاني رسالة دكتوراه بكلية الأثار بجامعة الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقشت كلية الاثار، بجامعة الاقصر، اليوم الخميس، ثانى رسالة دكتوراة، بين جدرانها، وجاءت الرسالة بعنوان «تماثيل افراد الأقليم الثامن لمصر العليا منذ اوائل الدولة القديمة حتى نهاية العصر المتأخر (دراسة مقارنة )» للباحث علاء محمد قمحى محمد، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر والدكتور بدوي محمد إسماعيل، عميد كلية الآثار.

وتكونت لجنه المناقشة، من الدكتور منصور النوبي منصور، عميد كليتى الآثار بجامعة جنوب الوادي والأقصر سابقا (رئيسا ومناقشاً )، والدكتور صدقه موسى على، أستاذ علم المصريات بكلية آداب جامعة المنيا (عضواً ومناقشاً ) والدكتورة سلوى أحمد كامل، أستاذ الآثار المصرية القديمة بكليه الآثار جامعه القاهرة (عضواً ومناقشاً ) والدكتور رؤوف ورداني، الأستاذ المساعد بكلية الآثار بجامعة جنوب الوادى (عضواً ومشرفاً).

وفى في نهاية المناقشة أوصت اللجنة بمنح الباحث درجة الدكتوراة في الآثار المصرية القديمة بمرتبة الشرف الأولى.