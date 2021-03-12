شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يتابع أعمال ترميم الكنيسة الأثرية ضمن التطوير الشامل لمسار العائلة المقدسة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اللمسات النهائية لأعمال ترميم الكنيسة الاثرية بمنطقة دير جبل الطير، ضمن أعمال التطوير الشامل لمسار العائلة المقدسة بالمنطقة بمركز سمالوط، حيث سيسهم المسار في وضع المنيا على خريطة السياحة العالمية، وبما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

رافق المحافظ خلال الجولة، العميد أنور عدلي مدير مشروعات المنيا بالشركة الوطنية للمقاولات العامة، دكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة بالمحافظة والمهندس هشام توفيق مدير الوحدة الفنية الهندسية بالمحافظة.

قال المحافظ، إن هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية، لتنفيذ اعمال التطوير الشامل لمسار العائلة المقدسة بجميع المحافظات، والذي يعد أهم المشروعات التراثية والحضارية والثقافية والدينية لتضاف لرصيد الإنجازات التي حققتها مصر على الصعيد الثقافي والحضاري.

واطمئن المحافظ، خلال جولته على جميع الأعمال الجاري تنفيذها بالمسار، مشيرا إلى انه تم الانتهاء من النقاط المحددة لتنفيذ اعمال التطوير، بالتنسيق مع جهاز الخدمة الوطنية، لخروج مشروع التطوير في أفضل صورة ممكنة وبشكل يليق بإسم مصر في المنطقة والعالم، مما يحقق استراتيجية شاملة ومحكمة لرؤية مصر المستقبلية للقطاع السياحي.

وتابع المحافظ خلال جولته بمركز سمالوط، أعمال الرصف بشارع الصفصافة والجاري تنفيذها بطول يبلغ 700 متر في الاتجاهين، كما تابع أعمال الرصف الجارية بطريق عرب الزينة، بطول يصل إلى كيلو و300 متر، بدءاً من كوبرى الشريعى إلى اتجاه مستشفى جراحات اليوم الواحد، مشدداً على الالتزام بالخطة الزمنية المحددة والمتابعة بصفة دورية للتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة، حيث يعد الطريق من الطرق الحيوية التي تخدم أهالي سمالوط والمترددين على المستشفى.

والتقى المحافظ بعدد من المواطنين خلال جولته، واستمع إلى شكواهم ،موجها بحلها على الفور، حيث استجاب المحافظ لطلب بعض الأهالي بإنشاء مطب أمام أحد المساجد