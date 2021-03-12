وزير الشباب والرياضة يشهد افتتاح فرع النادي الأهلي بمدينة طيبة بالأقصر

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،مساء اليوم الخميس، افتتاح فرع النادي الأهلي بمدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر وسط حضور محمد عبدالقادر خيري نائب محافظ الأقصر، والكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. وتواجد خلال حفل الافتتاح المهندس سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة استادات، وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلى، وعدد من نجوم الرياضة المصرية ونجوم النادي الأهلي.

وزير الشباب والرياضة يشهد افتتاح اهلى الاقصر

وفى كلمته، أعرب وزير الشباب والرياضة عن اعتزازه بالمشاركة في افتتاح فرع النادى الأهلى بمدينة طيبة الجديدة بالأقصر كأحد أكبر المشروعات الرياضية الخدمية المُقدمة لأهالي المدينة، مقدماً الشكر والتقدير لكل من جعل هذا الصرح الرياضي العملاق واقعاً والذى جاء تنفيذه تحت إشراف جهاز مدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر، وبموجب الاتفاقية التي وقعها النادى الأهلى مع شركة إستادات.

وزير الشباب والرياضة يشهد افتتاح اهلى الاقصر

وقال الوزير :«أن مدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر تدلل بما لا يدع مجالاً للشك على حرص الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على الاهتمام بتنمية صعيد مصر في شتى المجالات، فضلاً عن تنفيذ كبرى المشروعات القومية بمحافظات الصعيد في صورة تؤكد أن أبناء الصعيد في القلب، وأن كل ما يُثار من أقاويل حول غياب اهتمام الدولة بالصعيد لا يخرج عن كونها إدعاءات واهية لا تمت للواقع بأية صلة».

وزير الشباب والرياضة يشهد افتتاح اهلى الاقصر

وأضاف :«نجتمع اليوم في حفل افتتاح فرع النادى الأهلى بمدينة طيبة الجديدة والذى يعد بمثابة فرصة عظيمة للمواهب الشابة بمحافظات الصعيد بصفة عامة ومحافظة الأقصر بصفة خاصة من خلال ما يتضمنه الفرع الجديد من إنشاءات رياضية متنوعة من ملاعب للكرة وملاعب متعددة الأغراض وحمامات سباحة وصالة مغطاة وصالات أنشطة وقاعات اجتماعية»، مشيرا أنه سيكون هناك إقبال كثيف على عضوية فرع النادي الجديد انطلاقاً من شعبية النادي الأهلى، وهو ما سيؤتي ثمار على تعزيز الاستثمار في الرياضة المصرية.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن افتتاح فرع النادى الأهلى بالأقصر يأتى بالتزامن مع مجموعة من المناسبات التي تشهدها مصر خلال الآونة الراهنة والتى كان من بينها أول أمس احتفالية يوم الشهيد لعام 2021، والتي جاءت خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة المصرية .

و شهدت تكريم أسر وأبناء الشهداء للقوات المسلحة بحضور السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي والذى أكد في كلمته :«أنه لولا تلك الدماء الزكية الطاهرة، التي سالت فداءً لأمن الوطن، ما كان يمكن توفير المناخ المناسب المستقر والآمن لمصر لتنطلق نحو تحقيق التنمية الشاملة التي تجرى في ربوع الوطن كافة». وفى هذا السياق، قدم وزير الشباب والرياضة تحية إجلال وتقدير لشهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم من أجل أن نحيا جميعا، وتحية لرجال الشرطة والقوات المسلحة الذين يقدمون كل غالِ ونفيس في مواجهة الإرهاب وضبط الأمن والاستقرار للبلاد لتمضي الدولة بخطي ثابتة نحو التنمية والريادة والتقدم.

وزير الشباب والرياضة يشهد افتتاح اهلى الاقصر

واستطرد الوزير :«إننا في وزارة الشباب والرياضة نثمن على رؤية الهيئات الرياضية في التوسع في الانتشار داخل محافظات مصر بما يساهم في نشر الرياضة داخل المجتمع، ويكشف عن مزيد من المواهب والمبدعين رياضياً جنباً إلى جنب مع المشروعات والبرامج المتنوعة التي تنفذها الوزارة على مدار العام. وأكد على دعم الحكومة المصرية للاستثمار الرياضي من أجل أن يصبح من ضمن الدعائم الأساسية للاقتصاد، لافتاً إلى سعى الوزارة إلى تعظيم الاستثمار الرياضي من خلال مشروعات الطرح الاستثماري لمراكز الشباب والأندية الرياضية بنظام حق الانتفاع بمشاركة القطاع الخاص وفق مجموعة من الاجراءات والضوابط العاملة في هذا الشأن.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أنه منذ أن تم البدء في مشروع الطرح الاستثماري في أواخر عام 2018 وحتى الآن وصل حجم الاستثمار في عدد 219 مركز شباب على مستوى الجمهورية مليار و400 مليون جنيه، فيما وصل حجم الاستثمار في 34 نادى في 14 محافظة نحو 3 مليار و410 مليون جنيه. ولفت الوزير إلى أن الأندية الشعبية لها تأثيرُ كبيرُ داخل المجتمع فهى تتمتع بجماهير عريضة تلعب دوراً رئيسياً في مؤازرة فرق أنديتهم الرياضية في مختلف المنافسات، مطالباً بدراسة إمكانية التوسع في إنشاء فروع جديدة للأندية الشعبية على مستوى الجمهورية تحقيقاً للدور الوطني لتلك الأندية في التنمية المجتمعية والرياضية والإنشائية ولتنضم إلى المنشآت الشبابية والرياضية المنتشرة في جميع المحافظات.

وفى ختام كلمته، تقدم وزير الشباب والرياضة بخالص التقدير والعرفان لمجلس إدارة النادي الأهلى ومسئولى شركة استادات ومسئولى جهاز مدينة طيبة بمحافظة الأقصر على الجهود التي تم بذلها ليخرج فرع النادى الأهلى بالصعيد من قلب مدينة طيبة إلى النور من أجل خدمة أبناء طيبة الأعزاء، معرباً عن تمنياته باللقاء في افتتاح مزيد من المشروعات الرياضية التنموية خلال الفترة المقبلة.